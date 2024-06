G7: Ricci, da Sace supporto a progetti in Africa per 5 mld da avvio piano Mattei

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 13 giu - "Sace ha supportato progetti in infrastrutture, tecnologie ed energia in Africa per 5 miliardi di euro: questo e' il risultato delle grandi potenzialita' che abbiamo colto nel Continente dall'avvio del Piano Mattei. A conferma del nostro ruolo di catalizzatore di crescita, rafforzeremo la nostra presenza con l'apertura di un nuovo ufficio a Rabat in Marocco". E'q quanto ha detto Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace, nel suo intervento alla sessione dedicata a "Global Infrastructure and Investment" al G7 in Puglia. "Sace promuove il Made in Italy nel mondo, combinando radici italiane e ambizioni globali per favorire la crescita oltre i confini nazionali - ha detto Ricci -. Creiamo connessioni di valore con istituzioni, aziende e partner privati in tutto il Continente dove siamo gia' presenti con le sedi del Cairo e di Johannesburg per intercettare nuove opportunita' per le imprese italiane e il nostro programma Push Strategy lo dimostra. Infatti, garantiamo finanziamenti a medio-lungo termine per sostenere i piani di sviluppo di grandi aziende, governi, organizzazioni multilaterali attraverso business matching organizzati che coinvolgono anche aziende locali".

"Questo ha fatto da apripista a nuove opportunita' di crescita in Africa: con i ministeri delle Finanze della Costa d'Avorio e del Senegal, con la Trade & Development Bank dell'Africa orientale e meridionale. E tutto questo ha portato al coinvolgimento di centinaia di imprese italiane in business matching nel Continente, collegate a filiere rilevanti per il Piano Mattei, come l'agroalimentare, i macchinari, le infrastrutture'.

