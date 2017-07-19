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            G7: Meloni, stasera inizia un vertice che sara' molto importante

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - "Inizia stasera un G7 che sara' molto importante". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo aver incontrato la premier del Giappone Sanae Takaichi.

            "Si discuteranno moltissime cose", quindi l'incontro di oggi "e' anche un'occasione per allineare le nostre posizioni, per scambiare i nostri punti di vista in attesa di questo importante confronto".

            fil-liv

            (RADIOCOR) 15-06-26 12:57:49 (0298)GOV 5 NNNN

              


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