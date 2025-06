G7: Meloni esercitare pressione sulla Russia, specie con le sanzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Kananaskis, 18 giu - "Le cose da fare sono due: da una parte continuare a sostenere l'Ucraina, e' stata una parte della nostra discussione, e dall'altra esercitare pressione sulla Russia, particolarmente con le sanzioni". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al termine del G7.

"Abbiamo, ovviamente, parlato di Ucraina. Ne abbiamo parlato ieri sera a cena, ne abbiamo parlato stamattina col presidente Zelensky, al quale, ovviamente, ho portato la solidarieta' del popolo italiano per i brutali attacchi che abbiamo visto anche nella notte di ieri. Rifletto con voi sul fatto che ogni volta che si cerca di fare qualche passo in avanti la Russia provoca con attacchi di questo genere, con attacchi sulla popolazione civile. Anche qui c'e' convergenza di vedute: siamo tutti quanti d'accordo nel sostenere gli sforzi degli Stati Uniti e del presidente degli Stati Uniti verso una pace giusta e duratura.

Sappiamo anche che rispetto al percorso necessario ad arrivare a un cessate il fuoco per aprire negoziazioni seri in Ucraina, noi abbiamo avuto un'ampia disponibilita' fin qui da parte dell'Ucraina e zero disponibilita' da parte della Russia e quindi e' evidente che il dibattito si concentra prevalentemente su quali siano le mosse per portare anche la Russia seriamente a un tavolo delle trattative".

Rispetto alle indiscrezioni della stampa straniera in merito allo statement per l'Ucraina saltato per opposizione di Trump, Meloni ha spiegato: "Non era prevista una dichiarazione sull'Ucraina. Durante la cena ieri anche con il presidente Trump, il primo ministro Carney ha condiviso con tutti i leader quali sarebbero stati i Taking notes, cioe' i punti principali del suo report alla stampa sulla discussione che c'era stata sull'Ucraina che piu' o meno ricalcano quello che io vi ho detto adesso e siamo stati tutti d'accordo".

