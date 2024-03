G7: Marcegaglia, B7 fara' sue proposte a ministri, su AI servono regole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - Anche se in senso al B7 'emerge una differenza tra Stati Uniti e paesi europei soprattutto' su come vengono affrontate questioni di competitivita' e anche su come regolare l'intelligenza artificiale, 'la soluzione e' che l'Europa cambi la sua politica, andando su alcuni fronti piu' verso una politica come quella degli Stati Uniti', ha specificato Marcegaglia, in quanto 'le sfide del mondo sviluppato seppur diverse sono comuni verso il resto del mondo. Dobbiamo cercare di convergere, invece che avere una divergenza, su alcuni temi tra paesi sviluppati'.

Al B7 che si terra' domani a Verona nella sede di Confindustria Verona parteciperanno le imprese di 12 paesi, oltre a quelli del G7 (Italia, Usa, Francia, Germania, Canada, Giappone e Regno Unito), anche alcune provenienti da Australia, Arabia Saudita, Paesi Bassi, Svezia e Ucraina. I settori coinvolti sono 23: ICT, Energia, AI, Farmaceutica, Finanza, Metalmeccanico, Medicali, Siderurgia, Automazione, Costruzioni, Trasporti, Semiconduttori, Packaging, Food, Sistema Casa, PMI, Business Development, Commercio, Legal, Macchinari, HR, Vetro, Ingegneria.

