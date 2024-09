G7 Lavoro: Calderone, intensa collaborazione su temi Intelligenza artificiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 12 set - Quello dell'Intelligenza artificiale e' uno dei temi che il vertice dei capi di Stato e di Governo che si e' tenuto in Puglia a giugno, ha consegnato come impegno ai ministri del lavoro e dell'occupazione dei sette Paesi perche' sia tradotto in un piano di azione. Su questo si e' registrata un'intensa collaborazione e quindi la partecipazione degli altri componenti della societa' civile e delle parti sociali che sono intervenuti". Cosi' la ministra del Lavoro Marina Calderone nella conferenza stampa di fine giornata del G7 lavoro di Cagliari, in cui ha ricordato un altro argomento affrontato. "Quello dell'invecchiamento progressivo della nostra popolazione, dei popoli dei Paesi del G7, elemento e caratteristica comune a tutti i sette Paesi che comporta certamente anche poter e dover strutturare degli interventi per rendere piu' inclusive le nostre societa', per garantire dei servizi efficienti anche sotto il profilo della valorizzazione delle attivita' e dei servizi di cura per le famiglie, per la popolazione anziana".

