G7: investire 1.300 mld $ in rinnovabili, Patto per l'idrogeno e nucleare sicuro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - "Per avviare un percorso verso emissioni nette zero al piu' tardi entro il 2050 dovremo fornire finanziamenti pubblici per le energie rinnovabili come mezzo per sfruttare i livelli richiesti di investimento privato. A questo proposito condividiamo lo scenario net zero dell'Aie che suggerisce che le economie del G7 investano almeno 1.300 miliardi di dollari in energia rinnovabile, triplicando gli investimenti triplicati in energia pulita e reti elettriche tra il 2021 e il 2030". Si legge nel documento finale della riunione del G7 dei ministri di Ambiente, Energia e Clima che si e' svolta a Berlino. I 7 Paesi sottolineano il ruolo centrale dell'idrogeno "per ottenere emissioni nette zero e un futuro sicuro dal punto di vista energetico" e lanciano il G7 Hydrogen Action Pact per accelerare la definizione della regolamentazione e di norme comuni che facilitino la produzione, il commercio, il trasporto e l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Sul nucleare, la dichiarazione congiunta sottolinea che "quei Paesi che scelgono di usarlo, hanno riaffermato il ruolo del nucleare nel loro mix energetico. Tali paesi riconoscono il suo potenziale per fornire energia a basse emissioni di carbonio a prezzi accessibili e contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il G7 sottolinea che gli standard piu' elevati di sicurezza e protezione nucleare sono importanti per tutti i Paesi e i rispettivi cittadini".

