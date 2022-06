G7: in documento finale riferimenti a tetto prezzi petrolio e gas russi -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Garmisch, 28 giu - Il G7 nel documento finale condannera' le pratiche sleali della Cina e si impegna a mantenere 'un approccio coordinato per affrontare i comportamento non commerciali della Cina per garantire condizioni di parita' per le imprese e i lavoratori", ha indicato una fonte americana aggiungendo che sara' dato un messaggio per 'accelerare i progressi nella lotta al lavoro forzato, con l'obiettivo (...) di eliminare tutte le forme di lavoro forzato dalle catene di approvvigionamento, compreso il lavoro forzato sponsorizzato dallo Stato, come nello Xinjiang'.

Per quanto riguarda la crisi alimentare, il G7 e' atteso impegnarsi 'fino a 5 miliardi di dollari", piu' di meta' dei quali saranno forniti dagli Stati Uniti.

Aps

