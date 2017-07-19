G7: il programma del vertice, dalle crisi internazionali alla sfida della AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Evian, 14 giu - Il G7, ospitato dalla Francia a Evian-les-Bains, iniziera' ufficialmente domani alle 19 con l'arrivo all'Evian Resort dei capi delegazione degli Stati membri del G7 e consorti, accolti, come si legge nel programma ufficiale, dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Alle 19.30 e' previsto quindi un pranzo di lavoro dal tema: 'Affrontare insieme le grandi sfide internazionali'. In parallelo si terra' un pranzo dei coniugi dei capi delegazione. Martedi' 16 giugno i lavori riprenderanno alle 9 con la riunione dal titolo: 'Costruire la pace e la sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa'. Alle 12 quindi riunione e colazione di lavoro: 'Risolvere le crisi e garantire la stabilita' nel Medio Oriente'. Alle 14.30 vi sara' l'arrivo all'Evian Resort dei capi delegazione dei Paesi partner e consorti, accolti dal Presidente della Repubblica Francese. Alle 15 e' prevista la riunione di lavoro 'Instaurare nuovi partenariati e ricostruire la solidarieta' internazionale'. Alle 20.30 pranzo di gala offerto dal Presidente della Repubblica francese e dalla signora Brigitte Macron in onore dei capi delegazione e consorti. Mercoledi' 17 giugno, ultimo giorno del vertice, si iniziera' con la riunione di lavoro 'Rilanciare una crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile, a vantaggio di tutti'. A seguire alle 12.30 la colazione di lavoro 'Garantire una diffusione sicura, rapida ed efficace dell'intelligenza artificiale'. La chiusura del vertice e' prevista per le 14.30 e subito dopo Macron terra' la conferenza stampa finale.

vmg

(RADIOCOR) 14-06-26 13:19:02 (0246) 5 NNNN