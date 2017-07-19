G7: domani riunione ministri Finanze per fare il punto su situazione Golfo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mar - Una riunione dei ministri delle Finanze del G7, organizzata sotto la presidenza francese del gruppo, si terra' domani in videoconferenza alle 13:30 per 'fare il punto sulla situazione nel Golfo Persico. Lo ha annunciato il ministero dell'Economia e delle Finanze francese. 'Questa riunione e' stata organizzata appositamente in reazione agli eventi degli ultimi giorni e deve permettere di fare il punto sulla situazione nel Golfo dal punto di vista economico', precisa il ministero in un comunicato trasmesso all'Afp.

red-Mar

(RADIOCOR) 08-03-26 16:50:50 (0377) 5 NNNN