G7: da domani il vertice in Puglia, prime mosse tra i leader Ue per le nomine - FOCUS

L'incertezza sugli sviluppi politici in Francia e Germania (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 12 giu - Sono sei i temi all'ordine del giorno ufficiale alla riunione del G7 che da domani a sabato si svolge a Fasano (Borgo Egnazia), equidistante tra Bari e Brindisi, sotto presidenza italiana: in successione Africa, Medio Oriente, Ucraina (e' annunciato il presidente Zelenski), migrazione, Indo-Pacifico e sicurezza economica. Poi intelligenza artificiale, tema sul quale e' atteso un discorso di Papa Francesco, che presenziera' anche alla discussione che comprendera' i temi energia e ancora Africa venerdi' pomeriggio, alla quale parteciperanno anche i leader di Algeria, Argentina, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Giordania, India, Kenya, Mauritania, Tunisia, Turchia. In sostanza ci sono tutti i temi al centro del confronto e delle drammatiche divisioni a livello globale sui quali si misura l'inadeguatezza del sistema G7-G20 di assicurare soluzioni di 'governance' all'altezza dei tempi.

A tutti questi temi se ne aggiunge un altro che non e' del G7, ma fara' da padrone in alcune discussioni a latere della riunione dei Sette, che riguarda gli europei: Giorgia Meloni, Olaf Scholz e Emmanuel Macron ai quali si aggiungono in primo luogo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Saranno le prime discussioni di persona tra i protagonisti del negoziato sulle nomine Ue dopo il voto europeo, per preparare la riunione dei Ventisette leader europei di lunedi' prossimo a Bruxelles cui seguira' un Consiglio europeo a fine mese che durera' due giorni. I negoziati tra i governi e tra i partiti sono cominciati ed e' difficile dire come andra' a finire.

Pero' appare sempre probabile che von der Leyen riuscira' ad aggiudicarsi il secondo mandato sia al Consiglio che in Parlamento. Macron preme per una decisione rapida prima del giudizio degli elettori francesi, la destra sia francese che italiana potrebbe essere interessata all'opposto.

Il G7, in realta' c'entra in qualche modo a fronte della possibile sterzata a destra in Francia alle legislative di fine mese con il secondo turno il 9 luglio con una eventuale coabitazione fra un governo lepenista e un presidente della repubblica in sella con pieni poteri in politica estera e di difesa ma debole sul resto. A fronte di una coalizione di governo in Germania fortemente indebolita e rischia di essere ancora piu' incline all'immobilismo. Tra l'altro si tratta di debolezze largamente condivise da altri leader del G7. E' il caso di Biden, il cui secondo mandato e' quantomeno incerto, del premier britannico Sunak (nel Regno Unito si vota il 4 luglio e i laburisti vengono dati per vincenti) e non se la passa molto bene neppure il premier giapponese Fumio Kishida, al minimo nei sondaggi di opinione (21%) tanto da non essere sicuro di avere 'chances' di vedere confermata la leadership nel partito liberaldemocratico. Justin Trudeau in Canada ha un anno e mezzo di tempo davanti a se' prima di nuove elezioni e i sondaggi per lui sono abbastanza negativi. La sola freschissima di un forte consenso e' Meloni, avendo pure aumentato i voti alle europee dopo venti mesi di governo.

Difficile che leader deboli in patria possano far rivivere momenti migliori al G7, ma e' anche vero che avere un forte consenso nel proprio paese non e' condizione sufficiente per farcela. Si vedra'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 12-06-24 19:13:26 (0654) 5 NNNN