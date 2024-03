G7: ambasciatrice Zappia, AI e' una rivoluzione e una sfida

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 mar - Il simposio 'AI and the Human Capital', ospitato all'ambasciata italiana di Washington ha evidenziato la centralita' che il tema dell'Intelligenza Artificiale avra' al G7, che l'Italia ospitera' in giugno in Puglia. L'ambasciatrice italiana a Washington, aprendo i lavori ha evidenziato che 'l'IA e' la piu' grande rivoluzione di questo tempo ed e' anche la principale sfida che abbiamo davanti', aggiungendo che 'e' una tecnologia che puo' sprigionare tutto il suo potenziale positivo solo se il suo sviluppo si muovera' in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti, i suoi bisogni'. L'ambasciatrice ha sottolineato che l'IA e' stata anche al centro dei colloqui tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il presidente americano Joe Biden nell'incontro del primo marzo alla Casa Bianca. Al simposio erano presenti rappresentanti di OpenAI, Amazon e dell'FMI.

