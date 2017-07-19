G7: accordo per aumentare pressione su Mosca con sanzioni a petrolio e gas

E sara' garantito ulteriore aiuto militare a Kiev (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - I leader del G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia attraverso nuove sanzioni nel settore energetico, principale fonte di finanziamento dello sforzo bellico di Mosca in Ucraina. Lo ha riferito una fonte diplomatica francese alla Afp al termine della sessione dedicata all'Ucraina durante il vertice di Evian. "I leader sono d'accordo nell'aumentare la pressione sulla Russia, in particolare attraverso sanzioni sul petrolio e sul gas", ha affermato la fonte secondo cui i Paesi del G7 hanno inoltre concordato di sostenere ulteriormente Kiev sul piano militare, fornendo nuovi sistemi di difesa aerea e rafforzando le capacita' di protezione del Paese. I leader intendono "sostenere la dinamica" favorevole all'Ucraina sul terreno "fornendo all'Ucraina mezzi di difesa anti-aerea, mezzi per proteggersi meglio e mezzi per consolidare i risultati acquisiti". L'intesa e' stata raggiunta durante la riunione dedicata all'Ucraina nel secondo giorno del vertice del G7 sotto presidenza francese, alla presenza anche del presidente statunitense Donald Trump.

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