G7: accelerare transizione verso zero emissioni, nessuno impegno preciso

Riferimento solo ad accordi clima Parigi e Glasgow (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Garmisch, 27 giu - Il G7 si dichiara favorevole ad 'accelerare una transizione pulita ed equa verso la neutralita' climatica, garantendo nel contempo la sicurezza energetica'. E' quanto viene indicato in una dichiarazione specifica nella quale si fa riferimento solo agli impegni dell'accordo di Parigi sul clima e al patto di Glasgow per mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2C e decidendo di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5C al di sopra dei livelli preindustriali. Il focus della collaborazione e' 'sulle riforme delle politiche energetiche che accelerino la decarbonizzazione delle economie verso lo zero netto, garantendo nel contempo l'accesso universale a un'energia accessibile e sostenibile e offrendo vantaggi socioeconomici e opportunita' di sviluppo in linea con l'Agenda 2030, tenendo conto delle condizioni specifiche e delle priorita' di sviluppo di ciascun Paese'. Dalla tortuosita' di questo passaggio delle conclusioni emerge che non ci sono novita' rispetto agli impegni internazionali precedenti. Stando a informazioni pubblicate da Reuters in mattinata il Giappone ha spinto per rimuovere l'obiettivo di emissioni zero per le automobili dal comunicato almeno per il 50% al 2030.

Aps

(RADIOCOR) 27-06-22 15:24:39 (0382)ENE 5 NNNN