G7: 'Dai leader unanime apprezzamento per la Presidenza italiana'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "E' stato tracciato un bilancio della Presidenza italiana del G7, cui i leader hanno tributato unanime apprezzamento". Lo si legge nel comunicato diffuso dalla presidenza italiana al termine della riunione virtuale dei leader del G7. L'apprezzamento e' arrivato, viene spiegato, "sia per la qualita' dell'organizzazione sia per l'importanza dei risultati ottenuti in occasione del vertice dei Leader in Puglia, delle 23 riunioni ministeriali (incluse per la prima volta quelle in ambito Difesa, Turismo e Disabilita'), cosi' come nelle oltre 130 riunioni di gruppi di lavoro e dei formati di impegno della societa' civile. Sono state richiamate e valorizzate le molteplici iniziative concrete lanciate nel corso dell'anno".

