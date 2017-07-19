G20: Sudafrica, no cerimonia passaggio di consegne con gli Usa domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Johannesburg, 22 nov - Nessun passaggio di consegne domani al termine dei lavori del G20 dei leader in corso al Nasrec Expo Centre di Johannesburg. Lo ha annunciato, nella sala stampa del summit, il ministro delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Ronald Lamola. Il presidente Ramaphosa, ha spiegato Lamola, 'non passera' le consegne agli Stati Uniti durante il vertice ma lo fara' presso il Dipartimento delle relazioni internazionali e della cooperazione o in qualsiasi altro luogo richiesto dagli Stati Uniti all'interno dei confini del Sudafrica. Rimaniamo aperti e cordiali, e siamo disposti a cooperare e lavorare con loro. Ma il focus di questo vertice del G20 e' stato su questioni critiche come l'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico e il quadro normativo per i minerali critici, ed e' su questo che dobbiamo concentrarci'.

'Non abbiamo negato l'accesso" alla cerimonia di chiusura a nessuno - ha spiegato ancora l'esponente del Governo di Pretoria rispondendo ai cronisti. Gli Stati Uniti sono membri del G20. Se vogliono essere rappresentati, possono inviare qualcuno di livello adeguato. Questo e' un vertice dei leader. Il livello adeguato e' quello del capo di Stato, di un inviato speciale nominato dal presidente o di un ministro'. Il primo gennaio gli Usa assumeranno la Presidenza del G20. Il vertice dei capi di Stato e di Governo si terra' a Miami il 14 e 15 dicembre 2026.

