G20: nel IV trimestre 2025 export di merci +0,9% ma import -0,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Il commercio di merci del G20 ha mostrato andamenti contrastanti nel quarto trimestre del 2025, misurato in dollari Usa correnti, con un aumento delle esportazioni dello 0,9% e un calo delle importazioni dello 0,5% rispetto al terzo trimestre del 2025.

Lo ha reso noto l'Ocse. Le stime preliminari indicano che il commercio di servizi del G20 e' cresciuto modestamente nel quarto trimestre, con esportazioni e importazioni in aumento rispettivamente dell'1,4% e dell'1,2%. Per l'intero 2025, il commercio di beni del G20 e' aumentato, con le esportazioni in aumento del 5,3%. Le stime suggeriscono che il commercio di servizi del G20 ha continuato a espandersi lo scorso anno, con un aumento sia delle esportazioni che delle importazioni dell'8,2%.

