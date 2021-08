G20: ministri Ricerca, 'Aumentare l'accesso, affrontare il divario digitale'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - "Promuovere lo sviluppo tecnologico incentrato sulla persona, aumentando l'accesso alla ricerca e all'istruzione superiore per tutti', affrontando il 'divario digitale' e mitigando 'i rischi di sicurezza negli ambienti digitali in modo inclusivo ed equo'.

Cosi' nella dichiarazione finale i ministri della Ricerca dei Paesi del G20 riuniti, per la prima volta, oggi a Trieste in un incontro presieduto dal ministro dell'Universita' e della Ricerca, Maria Cristina Messa, al quale hanno preso parte anche organizzazioni internazionali quali l'Ocse e l'Unesco.

Nella 'Dichiarazione congiunta sulla valorizzazione della ricerca, dell'istruzione superiore e della digitalizzazione per una ripresa forte, sostenibile, resiliente e inclusiva' i ministri si sono inoltre impegnati nel 'continuare il lavoro avviato per identificare i principi etici e i valori richiesti per plasmare societa' inclusive, resilienti e sostenibili attraverso iniziative di scienza aperta e di educazione', tenendo in considerazione, tra l'altro, la necessita' di 'proteggere i diritti umani, la dignita', la privacy e i dati personali in tutto il ciclo di vita della progettazione e dell'uso dell'intelligenza artificiale e di tutte le tecnologie digitali nella ricerca, nella gestione dell'educazione, nell'insegnamento e nell'apprendimento'.

Nella Dichiarazione anche il riferimento a 'produrre e condividere informazioni su ricerca e istruzione in modo aperto, sicuro e FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), rispettando i regolamenti nazionali e internazionali e osservando i principi e i valori accademici ed etici' oltre all'impegno di 'promuovere la partecipazione di donne e ragazze negli studi Stem e in altre materie legate alla progettazione e realizzazione di iniziative digitali'.

