G20: Meloni, ruolo ricerca fondamentale contro fame ma non per cibo sintetico

Potenziale dell'Africa enorme su cibo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rio de Janeiro, 18 nov - E' fondamentale il ruolo della ricerca, certo, ma voglio essere chiara: non per produrre cibo in laboratorio. Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G20 spiegando che significherebbe 'andare verso un mondo nel quale chi e' ricco potra' mangiare cibo naturale e a chi e' povero verra' destinato quello sintetico'. E non e' il mondo nel quale voglio vivere. Io voglio un mondo nel quale ricerca e tecnologia servono non a sostituire l'agricoltura, ma a garantire colture sempre piu' resistenti alle fitopatologie e agli eventi naturali estremi, e tecniche di coltivazione in grado di migliorare le produzioni e ridurne gli effetti negativi, come il consumo eccessivo di acqua.

Questo vale soprattutto per l'Africa, che possiede oltre il 60% delle terre arabili incolte del mondo. E' un enorme potenziale che, se venisse liberato, potrebbe consentire non solo di sfamare la popolazione africana ma anche di contribuire alla sicurezza alimentare di altre Nazioni e regioni del pianeta, oltre che creare valore e ricchezza.

