G20: Marcegalia, nel 2021 si torni alla crescita, sostenibile e inclusiva

Donne e giovani i perdenti, lavorare su skill e reskilling (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - "C'e' la la percezione che questo G20 e questo B20 possano incidere" e c'e' l'idea che "il 2021 sia l'anno del ritorno alla crescita". Lo ha detto Emma Marcegaglia, presidente del B20, in occasione dell'intervento all'evento del Sole 24 Ore 'Reshape the world'. "Il nostro obiettivo - ha chiarito - e' di fare proposte concrete che portino a una crescita piu' sostenibile e piu' inclusiva. Ci tengo a sottolineare che competitivita' e produttivita' vanno di pari passo con inclusione e sostenibilita', occorre lavorare per un ritorno a una crescita piu' sostenibile e piu' inclusiva che non puo' prescindere da una forte focalizzazione sul capitale umano".

Marcegaglia ha ricordato che la pandemia ha portato a una perdita di "posti di lavoro senza precedenti, 4 volte di piu' rispetto alla crisi del 2008, siamo di fronte a una potenziale dispersione di capitale umano drammatica". In questo scenario "sono state colpite in maniera particolare le donne e i giovani, i grandi perdenti di questa pandemia".

Inoltre la pandemia ha "accelerato una serie di trend nel mercato del lavoro". Il rischio e' di trovarsi di fronte a un mismatch di competenze, soprattutto nei campi "dell'intelligenza artificiale, del machine learning, etcc, tutta una serie di lavori che gia' oggi un'impresa italiana fa fatica a trovare". C'e', dunque, "un lavoro estremamente importante da fare a livello di G20" ovvero "mettere assieme tutti protagonisti, le imprese, i sindacati". Occorre, dunque, cambiare "il tipo di insegnamento fin dall'asilo, servono digital skill basic, serve un'educazione che apra la testa ai cambiamenti". Un altro punto fondamentale, ha concluso Marcegaglia, "e' il reskilling, serve un impegno delle imprese su questo".

Sim-Fla

