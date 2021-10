G20: Marcegaglia, su parita' genere serve cambiamento culturale e approccio collettivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ott - Quando si parla di parita' di genere tra uomini e donne, uno dei fenomeni piu' evidenti e' che "la business community mette al centro del proprio lavoro l'emancipazione femminile, che deve essere al centro delle discussioni" anche in ambito G20, di cui l'Italia ha la presidenza. Lo ha detto Emma Marcegalia, presidente del B20, durante uno dei panel del Women's Forum G20 Italy, in corso a Milano. Per fare passi avanti in termini di emancipazione femminile e parita' di genere "non serve una cosa o l'altra, ma serve un approccio collettivo e sistematico. La vera innovazione e' mettere insieme tutti gli aspetti differenti, che da soli non sono sufficienti", ha detto Marcegaglia, sottolineando che "prima di parlare di policy, occorre un cambiamento culturale" e "a partire dalle famiglie, dalle scuole, dalle istituzioni e dalle aziende bisogna lavorare insieme per fare capire che gli stereotipi sulle donne non hanno senso". In Italia, ha detto Marcegaglia, "stiamo cominciando a fare passi avanti, lo stesso succede a livello internazionale. Il momento di agire e' ora".

