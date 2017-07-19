G20: Giorgetti, risposte non all'altezza di crisi ma Usa imprescindibili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 set - 'Viviamo in un modo complicato. Sono reduce dal G20 nel North Carolina questa settimana e purtroppo le crisi che si moltiplicano trovano delle risposte forse non all'altezza, non adeguate'.

Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al Forum di Cernobbio sottolineando che 'c'e' una difficolta' soprattutto di trovare una sintesi a livello di quelle che sono le naturali alleanze non soltanto politiche ma anche economiche tra i Paesi del G7 e in particolare con gli Stati Uniti che sono imprescindibili'. A titolo di esempio Giorgetti ha citato 'le sfide in termini di materie prime critiche che fondamentali per qualsiasi tipo di industria.

Quindi bisogna interrogarsi quanto sia sovrano il mondo Occidentale rispetto anche questa dimensione'. Altro esempio riguarda 'l'intelligenza artificiale, dove gli Stati Uniti ovviamente reggono in questo momento adeguatamente la competizione con la Cina, ma dove onestamente mi sembra che gli europei siano totalmente assenti'.

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(RADIOCOR) 06-09-26 14:11:41 (0295) 5 NNNN