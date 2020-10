G20: discute moratoria sul debito Paesi poveri, per Malpass sara' di 6 mesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 ott - Le maggiori economie mondiali stanno valutando la possibilita' di estendere la moratoria sul pagamento del debito per i Paesi poveri, come forma di sostegno per affrontare la peggiore recessione globale dagli anni '30. Il tema e' affrontato nella riunione virtuale odierna del G20. Mohammed al-Jaardan, il ministro delle Finanze dell'Arabia Saudita, che presiede il G20, ha detto che la moratoria, che scadra' alla fine dell'anno, dovrebbe essere estesa all'intero 2021.

Il presidente della Banca Mondiale, David Malpass, ha detto ai giornalisti che si aspetta un'estensione di sei mesi, secondo quanto si legge sul Washington Post.

