G20: crescita Pil I trimestre invariata a +0,7%, con Arabia Saudita -1,2% (da +1,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - La crescita del Pil nell'area del G20 e' rimasta allo 0,7% nel primo trimestre del 2026, come nel precedente, ma il quadro e' eterogeneo tra i Paesi per i quali sono disponibili i dati.

Come precisa l'Ocse in un comunicato, la maggior parte delle economie dell'area ha segnato un'accelerazione, mentre cinque hanno accusato un indebolimento, a cominciare dall'Arabia Saudita. In evidenzia la Corea del Sud che ha segnato una forte ripresa, passando dal -0,1% del quarto trimestre del 2025 all'1,8% del primo trimestre del 2026. Significativa l'accelerazione del Brasile dallo 0,3% all'1,1%. E' poi migliorata, anche se a un ritmo piu' contenuto, la dinamica del Pil nel Regno Unito (dallo 0,2% allo 0,6%), in Giappone (dallo 0,2% allo 0,5%), negli Stati Uniti (dallo 0,1% allo 0,4%), in India (dall'1,8% all'1,9%), in Cina (dall'1,2% all'1,3%), in Sudafrica (dallo 0,4% allo 0,5%) e in Germania (dallo 0,2% allo 0,3%). La crescita e' rimasta sostenuta in Indonesia (all'1,4%) ed e' rimasta invariata in Italia (allo 0,3%). Il Canada ha registrato una crescita pari a zero, dopo una contrazione dello 0,2% nel quarto trimestre del 2025.

L'Arabia Saudita ha registrato l'andamento maggiore del G20, con una contrazione del Pil dell'1,2% nel primo trimestre del 2026, dopo una crescita dell'1,3% nel trimestre precedente, principalmente a causa del calo delle attivita' petrolifere, di riflesso al conflitto Usa-Iran. Anche il Messico ha registrato una forte contrazione (-0,6% dopo una crescita dello 0,7%), mentre in Francia il Pil e' diminuito in modo piu' moderato (-0,1% dopo una crescita dello 0,2%). La crescita ha rallentato anche in Turchia (dallo 0,4% allo 0,1%) e in Australia (dallo 0,9% allo 0,3%).

Gli-col

(RADIOCOR) 15-06-26 12:52:26 (0292) 5 NNNN