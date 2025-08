FVS: perche' le infrastrutture AI sono la vera miniera d'oro - PAROLA AL MERCATO

di Bert Flossbach* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 ago - Il settore dell'intelligenza artificiale sta avanzando a un ritmo vertiginoso, con le grandi aziende tecnologiche che investono centinaia di miliardi di dollari in capacita' di calcolo e infrastrutture. Resta da vedere se questi ingenti investimenti porteranno a profitti consistenti e come le nuove tecnologie rimodelleranno il panorama dell'IA.

A differenza della bolla di Internet all'inizio del millennio, le aziende tecnologiche di oggi sono gia' redditizie, il che rende le loro prospettive di guadagno piu' prevedibili (sebbene il concetto di prevedibilita' sia relativo nel mondo della tecnologia). Questa stabilita' e' particolarmente evidente nelle grandi aziende i cui servizi sono ormai parte integrante della vita quotidiana di quasi tutte le persone o aziende e che possono quindi essere descritti come fornitori digitali. Tuttavia, ci sono anche aziende di alta qualita' tra gli specialisti, che dominano un'area di business significativa. Lo stesso vale per i fornitori di infrastrutture IA, che spesso vengono da industrie tradizionali e generano una proporzione crescente dei loro ricavi nella catena del valore IA.

Le nuove opportunita' di crescita attirano inevitabilmente gli investitori, e nessun boom si conclude senza eccessi. Lo abbiamo visto con l'euforia per Internet a cavallo del nuovo millennio: le previsioni piu' ottimistiche sono state superate negli anni successivi, ma molte delle aziende dell'epoca sono poi scomparse, e quelle che sono rimaste in piedi hanno visto il 90% della loro capitalizzazione di mercato cancellata lungo il cammino. Anche se l'IA e' un argomento di forte interesse per gli investitori, e' cruciale valutare in che misura le attuali quotazioni riflettano il potenziale di guadagno futuro e se il rapporto rischio-rendimento sia davvero vantaggioso.

Sviluppi imprevedibili, come le politiche tariffarie di Trump o le fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro Usa, possono essere contrastati solo con una diversificazione ragionata. Questa strategia include anche titoli di aziende che generano utili comparativamente affidabili ma crescono a un ritmo piu' contenuto, proprio per questo, hanno perso il favore gli investitori.

*co-fondatore di Flossbach von Storch "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 02-08-25 14:55:38 (0298)INF 5 NNNN