Fvg: Upi, la riforma sulle Province sia un primo passo per il Paese

Gandolfi: riconosciuta importanza queste istituzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - 'Il via libera in Senato alla Legge costituzionale di modifica dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia che ripristina, dopo oltre 10 anni di caos istituzionale, le Province nella Regione, e' un segnale importantissimo a conferma, ancora una volta, di quanto la riforma del 2014 che ha indebolito le Province fosse inutile e dannosa'. Cosi' commenta il Presidente di UPI, Pasquale Gandolfi, l'approvazione in Senato alla Legge costituzionale di modifica dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia che ripristina le Province come enti di area vasta e reintroduce l'elezione diretta degli organi. 'L'augurio - aggiunge Gandolfi - e' che questo voto del Parlamento faccia finalmente ripartire la discussione sull'urgente revisione delle norme ordinamentali sulle Province in tutto il Paese, per fare chiarezza sulle funzioni di queste istituzioni, sulle risorse necessarie ad esercitarle e sul sistema di governance degli organi. Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica intervenendo all'ultima Assemblea UPI la riforma delle Province e' necessaria al Paese, per dare pienamente attuazione al dettato costituzionale. Occorre restituire il protagonismo alle Province, per assicurare ai cittadini e alle imprese servizi efficienti, un sistema burocratico affidabile e una semplificazione dell'amministrazione pubblica. Una riforma che valorizzi il ruolo che le Province hanno assunto: realizzare investimenti strategici, garantire servizi, supportare i Comuni. E' un percorso obbligatorio, se si vuole davvero arrivare a costruire un sistema regionale delle autonomie locali che sia coerente, moderno e finalmente stabile, pur nella diversita' dei contesti territoriali. Ci auguriamo che Governo e Parlamento possano con coraggio ripartire da questo voto per dare risposte a tutti i cittadini'.

