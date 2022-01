Fs: Trenitalia lancia Frecciargento "duplex" Roma-Lecce

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - Trenitalia (Gruppo Fs) comunica l'iniziativa Frecciargento duplex: due Frecciargento accoppiati in un unico treno, per un totale di 14 carrozze e circa 700 posti offerti a bordo. Si tratta, spiega la societa', di una prima assoluta per i Frecciargento e finalizzata ad ampliare l'offerta di posti disponibili, imposta all'80% a causa delle restrizioni sanitarie anti-covid. Il servizio riguarda il collegamento tra Roma e le citta' della Puglia. Piu' esattamente, il primo treno parte da Lecce alle 11.15 con fermate a Brindisi (11.38), Bari (12.46), Barletta (13.15), Foggia (13.53) e arriva a Roma Termini alle 16.55. Il secondo convoglio e' previsto in partenza dalla capitale alle 15.05 con arrivo a Foggia (17.55), Barletta (18.32), Bari (19.05), Brindisi (20.05) e Lecce (20.29).

Com-fro

