Fs: Strisciuglio, entro maggio 77 nuovi regionali finanziati da Pnrr per 569 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Parallelamente, procede il piano di rinnovo della flotta Intercity finanziato dal Pnrr. Entro giugno 2026 saranno operativi tutti i nuovi convogli per un investimento superiore a 500 milioni di euro.

La nuova fornitura comprende treni a trazione ibrida (elettrica, diesel e batteria), convogli elettrici dotati di batterie (BEMU) ed elettrotreni in grado di raggiungere i 200 km/h. L'intervento consentira' di modernizzare linee strategiche, incluse quelle non elettrificate, migliorando efficienza e sostenibilita' del servizio.

Il rinnovo della flotta, spiega Trenitalia in una nota, si inserisce in un piu' ampio processo di sviluppo infrastrutturale. Gli investimenti del Pnrr stanno infatti contribuendo a migliorare in modo significativo la rete ferroviaria, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra gli interventi piu' rilevanti figura la nuova linea AV/AC Napoli-Bari e il potenziamento della rete in Campania. A partire da luglio 2026, con l'attivazione della variante della linea Napoli-Cancello, sara' possibile collegare il traffico regionale alla stazione di Napoli Afragola, con un incremento potenziale del 20% dei collegamenti tra Napoli e Caserta.

Strisciuglio ha inoltre evidenziato il ruolo centrale dell'intermodalita' su cui Trenitalia sta investendo per rafforzare le connessioni tra ferrovia, aeroporti e porti.

Diversi scali aeroportuali del Sud sono gia' collegati direttamente o tramite servizi integrati treno+Airlink, cosi' come numerosi porti attraverso soluzioni treno+Portlink. A questi si affiancano i servizi FrecciaLink e i collegamenti regionali, che consentono di raggiungere anche localita' non direttamente servite dalla rete ferroviaria.

'Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la capillarita' del servizio, estendendolo oltre il perimetro ferroviario grazie alla sinergia con Busitalia, che permette l'integrazione treno-bus mantenendo elevati standard di affidabilita'. Un percorso che prosegue anche attraverso nuove partnership con operatori locali, fondamentali per sviluppare soluzioni integrate e offrire maggiore valore ai passeggeri', ha aggiunto Strisciuglio.

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