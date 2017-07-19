Fs: Strisciuglio, da luglio Lecce, Bari e Napoli collegate con il Frecciarossa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Lecce, Bari e Napoli saranno ancora piu' vicine dal primo luglio, grazie al Frecciarossa', lo ha affermato Gianpiero Strisciuglio, AD e DG Trenitalia, durante uno dei panel al Forum in Masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners. Nello stesso panel e' intervenuto anche Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e trasporti.

'Dal 1 luglio - ha dichiarato Strisciuglio - attiveremo questo nuovo collegamento che ha un valore simbolico e territoriale. Collegheremo Lecce a Napoli, passando per Bari e per Napoli Afragola. Bari dal capoluogo campano sara', quindi, raggiungibile in 3 ore e mezza. Man mano arriveremo a due ore fra i capoluoghi di Puglia e Campania'. Nuovi collegamenti che vogliono anche confermare come tra gli obiettivi ci sia anche la crescita dei passeggeri.

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