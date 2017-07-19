Fs: rinnovata con Polizia di Stato convenzione per la sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Il ministero dell'Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza - e il Gruppo Ferrovie dello Stato hanno rinnovato la convenzione 'finalizzata a garantire ai cittadini una mobilita' piu' sicura, infrastrutture piu' protette e servizi di prevenzione sempre piu' efficaci'. Lo comunica una nota congiunta, spiegando che il testo - sottoscritto dal capo della Polizia Vittorio Pisani e dall'amministratore delegato del Gruppo Fs Stefano Antonio Donnarumma - 'recepisce i mutamenti del sistema ferroviario nazionale, l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di prevenzione, garantendo una presenza piu' capillare e coordinata della Polizia Ferroviaria sull'intera rete'. La convenzione ha una durata di quattro anni e sara' operativa dal 2026.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 30-11-25 10:03:19 (0158)INF 5 NNNN