Fs: Rfi aggiudica il raddoppio della linea Campoleone-Aprilia -2

Quattro gare assegnate per oltre 505 mln e bando da 74 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - La principale gara aggiudicata oggi vale 370 milioni e riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'interramento della linea tra Catania Acquicella e Bicocca, nel nodo di Catania. L'appalto e' stato vinto dal raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl (Capofila), Euro Ferroviaria e Salcef.

Nel Lazio e' stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per il raddoppio della linea Campoleone-Aprilia al raggruppamento di imprese composto da Zappa Benedetto (Capogruppo) e Codimar per un valore di oltre 45 milioni di euro (finanziati anche con fondi Pnrr e Fsc). In Piemonte e' stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della fermata ferroviaria Torino San Paolo, sulla linea S.Paolo-Orbassano, al raggruppamento di imprese costituito da Rete Imaf 21 (capogruppo), SE.GE.CO e Cronos Sistemi Ferroviari. L'appalto torinese ha un valore di oltre 8 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr.

L'attivazione e' prevista entro il 2026. In Sardegna, infine, e' stata aggiudicata a Manelli Impresa la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di velocizzazione della linea San Gavino-Sassari-Olbia con la variante di Bauladu. La gara ha un valore oltre 82 milioni di euro, finanziati anche con il Fondo per lo Sviluppo e Coesione. Rfi ha inoltre bandito una nuova gara. Il bando riguarda la realizzazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (Acc) per la regolazione della circolazione ferroviaria nella stazione di Milano Centrale. L'appalto ha un valore di oltre 74 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr.

