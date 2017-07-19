Fs: puntualita' dell'Alta velocita' migliorata del 3% in primo anno nuovo piano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - I risultati industriali del primo anno del piano strategico Fs hanno mostrato miglioramenti di circa tre punti percentuali di puntualita' in piu' nell'Alta Velocita', un punto percentuale in piu' per il Regionale e tre punti percentuali in piu' sugli Intercity, con oltre 35 mila treni riportati in orario nel 2025, a conferma dell'efficacia del nuovo impianto industriale. La domanda di mobilita' ha registrato valori significativi: nel 2025 sono stati 577 milioni i passeggeri trasportati dal Gruppo FS, mentre i viaggiatori internazionali su treni e autobus hanno raggiunto quota 253 milioni, con un incremento del 15%, consolidando la presenza del Gruppo sui principali corridoi europei. E' stata inoltre effettuata una profonda trasformazione dell'assetto industriale del Gruppo. La riorganizzazione avviata nel 2024 ha reso pienamente operative le cinque Business Unit, con responsabilita' chiare, una maggiore integrazione tra rete ed esercizio e un coordinamento centrale piu' efficace. Questo nuovo modello ha rafforzato la capacita' del Gruppo di programmare, monitorare ed eseguire gli interventi, agendo in modo piu' puntuale sulle aree critiche della rete.

