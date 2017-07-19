Fs: presentato progetto Av Frosinone, gara nel 2028 -2

Rocca: con avvio progetto sigliamo un patto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - 'Per il progetto - ha spiegato l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi - abbiamo preso spunto da qualcosa che gia' esiste e funziona: la stazione di Reggio Emilia dell'Alta velocita' perche' insiste su un territorio analogo per estensione e area di interesse'. Isi ha ricordato che la stazione di Reggio Emilia 'e' partita con 30 treni al giorno e oggi viaggia a oltre 90 treni al giorno. Contiamo di fare la stessa cosa con la stazione di Frosinone'. 'Oggi noi sigilliamo questo patto con l'avvio della Tav a Frosinone', ha commentato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ricordando che 'questo si accompagna a tutto il lavoro che abbiamo fatto per il territorio' in tema di mobilita' e della logistica. Tra le infrastrutture stradali Rocca ha citato lo sblocco della Cisterna-Valmontone, la Orte-Civitavecchia e l'avvio del raddoppio della Salaria.

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