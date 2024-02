Fs: Polo Logistica, nuovi carri merci intelligenti con il progetto Smart Train

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Continua il piano del Polo Logistica del Gruppo Fs per implementare la flotta di carri merci "intelligenti' che ogni giorno viaggiano sulla rete ferroviaria italiana ed europea. Grazie al progetto Smart Train di Mercitalia Intermodal, nel 2024 altri 180 vagoni verranno equipaggiati da PJM con sensori e moderne tecnologie di comunicazione che raccolgono milioni di dati durante la marcia del treno. Informazioni che aiutano il monitoraggio in tempo reale di numerosi parametri del treno e che vengono utilizzate per la manutenzione predittiva, migliorando l'efficienza e la sicurezza. La societa' del Polo Logistica ha studiato e sviluppato delle soluzioni on-board installate sui suoi carri che, grazie a sistemi di comunicazione wireless, possono dialogare con il personale di macchina e di terra abilitando cosi' l'automazione di diversi processi e ottimizzare le operazioni connesse alla circolazione ferroviaria. Grazie al sistema WagonTracker di PJM, societa' austriaca specialista nel trasporto merci ferroviario digitalizzato e automatizzato, viene garantita una maggiore connettivita' attraverso sistemi che inviano in tempo reale dati come chilometri percorsi, geolocalizzazione dei mezzi e permettono per esempio il monitoraggio dell'impianto frenante, della selletta di ancoraggio del rimorchio al carro e le condizioni dei carichi.

