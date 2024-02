Fs: Polo Logistica, nuovi carri merci intelligenti con il progetto Smart Train -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Il progetto Smart Train permette di sviluppare tempi di consegna piu' rapidi grazie a processi automatizzati, abilitando logiche di manutenzione predittiva e modelli di manutenzione in base alla condizione effettiva dei mezzi. Questo consente di ridurre i costi e aumentare al contempo il ciclo di vita dei carri, l'efficienza e la sicurezza del trasporto merci ferroviario, con consequenziale risparmio di costi economici e maggior tutela della sostenibilita' ambientale. Benefici concreti, che rendono ancora piu' chiaro il livello di sostenibilita' del trasporto merci via treno. Mercitalia Intermodal ha iniziato ad aggiornare la propria flotta gia' nel 2017 e oggi piu' di un terzo dei carri merci e' 'intelligente'. L'operatore intermodale italiano ha fatto da apripista per le funzionalita' di monitoraggio digitale e processi automatizzati, implementando sistematicamente la trasformazione della flotta. Il piano industriale del Gruppo FS prevede investimenti dedicati alla digitalizzazione anche grazie a progetti innovativi come lo Smart Train, in linea con i programmi di ricerca dell'Unione Europea che promettono una rivoluzione in chiave digitale del trasporto merci ferroviario europeo. 'Lo smart train e' uno dei progetti che permetteranno a Mercitalia Logistics di diventare un player logistico europeo - ha dichiarato Maria Antonietta Zocco, direttore tecnico di Mercitalia Intermodal -. Facendo leva sui carri merci, possiamo offrire servizi piu' sicuri, rapidi ed efficienti ai nostri clienti. Il nostro carro intelligente e' un abilitatore per l'automazione dei processi ferroviari e per la manutenzione predittiva e on-condition. Il monitoraggio continuo delle dinamiche di marcia, dello stato dei componenti critici, dell'usura e di altri fattori puo' portare a risparmi significativi nella produttivita', nella manutenzione e nella sicurezza ferroviaria che rappresenta un.

requisito fondamentale per noi'. com-ler

