Fs: online la nuova piattaforma digitale per il trasporto merci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Un nuovo corso per la logistica del Gruppo Fs ha preso il via oggi a Roma con la presentazione del brand Fs Logistix e della piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end to end fslogistix.com. Un progetto che segna l'inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre piu' integrato, sostenibile e orientato al cliente. L'evento si e' svolto a Roma, alla presenza di Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Fs Logistix, Antonio Brunacci, direttore Strategie e Tid di Fs Logistix, e Leopoldo Destro, delegato di Confindustria a Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura. 'La piattaforma digitale integrata rappresenta un tassello indispensabile del Piano Strategico 2025-2029 della logistica del Gruppo FS, che prevede 2,16 miliardi di euro di investimenti per digitalizzazione e sviluppo asset - ha dichiarato Sabrina De Filippis -. Ci proponiamo come una piattaforma di interconnessione verso tutti gli operatori della logistica, attivando nuove partnership per arrivare a coprire tutta la catena del valore e intercettando le migliori competenze italiane ed europee. Uno sviluppo accompagnato da una nuova identita' con un profilo sempre piu' europeo: con FS Logistix manteniamo le nostre radici salde nel trasporto ferroviario merci, rendendolo moderno ed efficiente, evolvendoci verso il modello Freight Forwarder'.

