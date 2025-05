Fs: online la nuova piattaforma digitale per il trasporto merci -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Progettata come interfaccia unica per i clienti italiani e internazionali, la piattaforma digitale consente la gestione integrata dell'intera catena logistica, combinando ferro-gomma-mare, con soluzioni personalizzate, tracciabilita' end-to-end e sostenibilita'. Una infrastruttura digitale innovativa in cui sono integrate le otto societa' che compongono il comparto logistico del Gruppo FS, a servizio di 7 filiere industriali con 21 servizi di trasporto e logistica. Il Widget e' il cuore pulsante del nuovo sito: tramite il completamento dei campi, infatti, permette di inviare a FS Logistix le proprie richieste di trasporto, accompagnando l'utente dal primo contatto alla soluzione finale, abilitando la one click experience. La nascita del brand FS Logistix segna un cambio di passo per la Logistica di FS. Con una presenza in 22 Paesi, sette societa' operative e oltre 50 milioni di tonnellate di merci trasportate ogni anno, FS Logistix raccoglie l'eredita' di Mercitalia Logistics con l'obiettivo di diventare un Freight Forwarder europeo, ovvero un operatore in grado di gestire l'intera catena del valore della logistica a livello continentale. Un nuovo naming concepito proprio per valorizzare l'evoluzione della Societa' verso un profilo marcatamente europeo grazie a chiarezza e dinamicita', immediata associazione al business offerto, riconoscibilita' a livello internazionale e riferimento alla holding FS. La roadmap strategica del Gruppo FS prevede investimenti mirati per il rinnovo della flotta (110 locomotive elettriche, 25 locomotive da manovra, 2.000 carri di nuova generazione, una nave green per il traghettamento sullo Stretto di Messina), lo sviluppo dei terminal e la digitalizzazione dei processi.

