Fs: nel 2023 oltre 2 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui treni notte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - Sono 28 i collegamenti notturni di Trenitalia che consentono di viaggiare in Italia e in Europa. Tra le destinazioni di montagna piu' richieste nel nostro Paese c'e' San Candido, in Trentino-Alto Adige, raggiungibile nei weekend in Intercity notte partendo da Roma. Chi sceglie il Sud, invece, viaggia prevalentemente verso Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, partendo da Torino, Roma e Milano. In Europa, grazie alla collaborazione con le ferrovie austriache OBB, e' possibile raggiungere a bordo dei treni Euronight il centro di Vienna e Monaco di Baviera. Vi sono due collegamenti tra Roma e le due citta' europee, con fermate intermedie a Firenze e Bologna, e due collegamenti da La Spezia, con fermate intermedie a Genova, Milano e Verona. Chi ama viaggiare di notte in treno, fino al 25 febbraio, potra' raggiungere anche Cortina partendo da Roma a bordo del nuovo 'Espresso Cadore' di FS Treni Turistici Italiani. Un viaggio notturno che portera' anche a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi, Longarone - Zoldo e Calalzo. I passeggeri possono scegliere tra cabine letto singole o doppie, con cena e colazione incluse nel costo del biglietto, oppure cuccette da 4 o 6 posti che possono essere riservate anche interamente per viaggi di gruppo. A disposizione dei passeggeri la vettura ristorante dove poter cenare comodamente serviti e un.

bar aperto tutta la notte. com-ler

