Fs: nasce la prima Corporate Academy del Gruppo dedicata alla formazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - L'offerta didattica della scuola si articola in dieci faculties tematiche che attraverso il coinvolgimento di tutte le societa' del Gruppo puntano a offrire percorsi formativi di eccellenza: Onboarding, Ingegneria, Trasporti e Logistica, Customer Excellence, Qualita' ed eccellenza operativa, Leadership del Futuro, Digital, Sostenibilita', Security, Safety e Staff Excellence. Da qui al 2030 saranno attivati piu' di cento corsi tenuti sia da professionisti interni alle diverse societa' del Gruppo, sia da docenti ed esperti esterni. La sfida consiste nell'attivare un movimento di sviluppo della cultura del lavoro che coinvolga tutte le persone di FS, e progressivamente anche la filiera dei fornitori e la comunita' civile, per crescere insieme dialogando su temi strategici: l'intelligenza artificiale, la sostenibilita' ambientale e sociale, il dialogo interculturale e intergenerazionale, la visione attiva e positiva del futuro.

com-ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 14:29:43 (0319)PA,INF 5 NNNN