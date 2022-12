Fs: Mit, negli ultimi 2 mesi appalti e gare per oltre 11,8 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Appalti per 1,42 miliardi di euro e gare per oltre 10,4: sono i numeri del Gruppo Fs negli ultimi due mesi, secondo quanto sottolinea il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

"Si tratta - rivendica il Mit - di interventi in tutta Italia e che vanno nella direzione auspicata dal vicepremier e ministro: il 2023 - assicura Salvini - sara' l'anno dei cantieri. Anche grazie ai 4,55 miliardi liberati dal Cipess per le opere Anas e per l'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti finalizzato a tagliare tempi e burocrazia. Oggi ci sono cantieri ferroviari aperti sulla Napoli-Bari e sulla Palermo-Catania-Messina, in Liguria sul progetto unico nodo di Genova e Terzo Valico, poi da Brescia verso Padova sulla trasversale Alta Velocita' Torino-Venezia. All'orizzonte ci sono, tra le altre, la Salerno - Reggio Calabria, la Circonvallazione di Trento e la Ferrandina-Matera".

