Fs: Mit, negli ultimi 2 mesi appalti e gare per oltre 11,8 mld -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Inoltre, in Campania, '27 dicembre - gara per la progettazione e la realizzazione del progetto di Completamento della metropolitana di Salerno: tratta Arechi - Pontecagnano Aeroporto Costa d'Amalfi. Importo: oltre 185 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr; 28 dicembre - gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Battipaglia-Romagnano, parte della nuova linea Alta Velocita' Salerno-Reggio Calabria. Importo: oltre 2,16 miliardi di euro, finanziati con risorse Pnrr'. In Puglia '2 dicembre - gara per la progettazione e la realizzazione del collegamento ferroviario dell'Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi. Importo: 70 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Pnrr".

In Sicilia '8 novembre - gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi - Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania - Messina.

Importo: 1,7 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr; 29 novembre - gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi - Nuova Enna, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania - Messina.

Importo: 1,2 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr; 2 dicembre - gara per la realizzazione della nuova fermata Lazio, nell'ambito dei lavori di completamento del Passante ferroviario di Palermo. Importo: 42,5 milioni di euro; 12 dicembre - gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'interramento della linea tra Catania Acquicella e Bicocca, nel nodo di Catania, per consentire il prolungamento della pista dell'aeroporto di Fontanarossa. Importo: oltre 404 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr; 16 dicembre - gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'elettrificazione della linea ferroviaria Palermo - Trapani via Milo, tratta Cinisi - Alcamo diramazione Trapani.

Importo: 41 milioni di euro, finanziata anche con fondi Pnrr; 23 dicembre - gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di attrezzaggio tecnologico con la tecnologia Ertms sulla tratta Lercara Diramazione - Catenanuova, lungo la linea Palermo - Catania. Importo: oltre 72 milioni di euro, anche con fondi Pnrr; 28 dicembre - gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Fiumetorto - Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania - Messina. Importo: la gara ha un valore di quasi 1,5 miliardi di euro e rappresenta un importante tassello verso l'apertura di tutti i cantieri nel 2023'.

com-fil

(RADIOCOR) 30-12-22 14:02:47 (0253)PA,INF 5 NNNN