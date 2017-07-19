Dati
            Notizie Radiocor

            Fs: Mattarella visita la mostra 'Le Ferrovie d'Italia 1861-2025' al Vittoriano

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la mostra 'Le Ferrovie d'Italia 1861-2025. Dall'Unita' nazionale alle sfide del futuro', allestita al Vittoriano in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

            Il Capo dello Stato, si riferisce sul sito del Quirinale, e' stato accompagnato lungo il percorso espositivo da Tommaso Tanzilli, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, ad e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane e da Edith Gabrielli, Direttrice dell'Istituto Vive e curatrice della mostra.

            nep

            (RADIOCOR) 05-11-25 14:52:33 (0506) 5 NNNN

              


