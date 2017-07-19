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            Fs: Lazio, modifiche alla circolazione per apertura della stazione di Guidonia

            Previste interruzioni sulla linea Fl2 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Previste interruzioni sulla linea FL2 Roma - Tivoli/Avezzano per l'attivazione della nuova stazione di Guidonia Montecelio.

            Dal 9 giugno al 1 luglio 2026 la tratta interrotta sara' da Bagni di Tivoli a Tivoli, mentre l'offerta ferroviaria sara' regolare tra Roma e Bagni di Tivoli e tra Tivoli e Avezzano-Pescara. Dal 2 al 4 luglio, invece, la tratta interrotta sara' da Roma a Tivoli, pertanto i treni circoleranno tra Tivoli e Avezzano-Pescara. Nello specifico, dal 9 giugno al 1 luglio sara' attivato un servizio bus tra Bagni di Tivoli e Tivoli. Inoltre, saranno programmate corse specifiche per gli ultimi e i primi collegamenti della linea prolungate su Roma Termini-Roma Tiburtina, per agevolare la mobilita' dei viaggiatori nelle fasce orarie mattutine-notturne.

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            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 07-06-26 11:10:46 (0159)PA,INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +5,33 17.35.25 1,49 1,58 1,50


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