Fs: Lazio, modifiche alla circolazione per apertura della stazione di Guidonia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Roma Tiburtina e' stata individuata come capolinea principale per i servizi bus in arrivo o in partenza, salvo alcuni bus della mattina o della sera o che circolano nei giorni festivi, per i quali e' prevista la fermata anche a Roma Termini. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non e' ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida.

E' possibile consultare la sezione Infomobilita' su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800892021 e rivolgersi al personale di stazione, presente con un presidio rafforzato.

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