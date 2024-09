Fs: lavori potenziamento rete Novara-Agognate, investimento 3,2 mln

Sospesa circolazione Novara-Biella in domeniche settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - Rete Ferroviaria Italiana, societa' del gruppo FS, ha programmato lavori di potenziamento nel tratto compreso fra Novara e Agognate con un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro. Lo ha reso noto in un comunicato la societa', sottolineando che la manutenzione si svolgera' domenica 8, 15, 22 e 29 settembre.

Nel dettaglio, Rfi dara' avvio ai lavori di elettrificazione della tratta Novara-Agognate sulla linea Novara-Biella, intervento finalizzato a potenziare il traffico merci. In una prima fase, prevista per domani, le attivita' saranno concentrate in prossimita' della stazione di Agognate, mentre da domenica 15 settembre gli interventi proseguiranno lungo la linea in direzione di Novara. L'elettrificazione di questa tratta permettera' di eliminare le manovre per il cambio trazione nel nodo di Novara dei convogli merci e permetta' un maggior impiego di locomotori elettrici con benefici in termini di sostenibilita' ambientale. Per consentire lo svolgimento delle attivita', la circolazione ferroviaria sara' interrotta tra Novara e Biella San Paolo nelle domeniche di settembre, giornate in cui la richiesta di mobilita' e' minore e di conseguenza gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea sono piu' contenuti.

