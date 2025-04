Fs: Filt-Fit-Uiltrasporti, bilancio Gruppo solido, ora avanti con il contratto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - 'Accogliamo con favore i dati diffusi dal Gruppo Fs relativi al bilancio 2024, che riportano aumento dei ricavi operativi e sul fronte degli investimenti, in particolare per le infrastrutture ferroviarie e stradali, si segnala una crescita. Dati che confermano la solidita' e la stabilita' dell'azienda'. Lo dicono Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in una nota.

'Fermo restando i risultati economici positivi - aggiungono i sindacati - restiamo in attesa di aggiornamenti sullo stato di avanzamento del Piano strategico 2025-2029 presentato alla collettivita' lo scorso dicembre che, rimettendo al centro le ferrovie e le sue societa' a partire da Anas, prevede una serie di azioni e strategie mirate al miglioramento del sistema di trasporto, sia passeggeri che merci sul ferro e sulla strada, con particolare attenzione alla sicurezza, all'efficienza, all'efficacia e alla sostenibilita''. 'Le buone performance del gruppo - conclude la nota - ci fanno ben sperare e certificano che ci sono tutte le le condizioni affinche' la trattativa in corso per il rinnovo del Ccnl Mobilita'/Attivita' ferroviarie prosegua senza ostacoli e ulteriori indugi, giungendo a un accordo positivo anche sugli aspetti economici-retributivi'.

