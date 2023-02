Fs: Ferraris, nel prossimi 24 mesi cantieri per 30 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 feb - 'Nei prossimi 24 mesi ci aspettiamo di avere cantieri aperti per un controvalore complessivo di circa 30 miliardi'. Lo ha annunciato l'Ad del gruppo Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris in un'intervista al Tempo. 'Negli ultimi mesi abbiamo accelerato sul lancio di nuove gare, affidamento lavori e aperture cantieri - ha aggiunto Ferraris -. Qualche esempio? La Napoli-Bari e' in linea con i tempi, il sottopasso della linea Av di Firenze, fermo da anni, sta ripartendo, nel mese di dicembre abbiamo aggiudicato i lavori. Cosi' per la circonvallazione di Trento e da ultimo la tanto attesa Ferrandina-Matera'. Ferraris ha spiegato cosa manca al Paese per recuperare competitivita'. 'Abbiamo opere che hanno mediamente 60-70 anni di eta', e non avendone fatte di nuove abbiamo progressivamente perso competenze tecniche.

E anche sulla digitalizzazione siamo carenti. Dobbiamo recuperare su questi fronti, ma le premesse ci sono'. Anche il Ponte di Messina per l'Ad di Ferrovie non e' una chimera e puo' diventare realta' 'come ha piu' volte ripetuto anche il Ministro Salvini'. 'Il Ponte, la Salerno-Reggio Calabria e la Palermo-Catania- Messina sono tratte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, uno degli assi prioritari del sistema TEN-T voluto dall'Unione Europea', ha concluso Ferraris.

