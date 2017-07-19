Fs: Donnarumma, servono 12 miliardi per le nuove infrastrutture post Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - 'L'anno scorso avevamo parlato del modello Rab, ovvero su come riuscire a finanziare le opere. E ci siamo chiesti cosa possiamo fare soprattutto per creare valore e fermare il disvalore. Prima del Pnrr le Fs investivano 4 miliardi, con il Pnrr 10 miliardi, alla fine del Pnrr torneremo ai 4 miliardi. Noi abbiamo pero' esigenze per 12 miliardi per fare le nuove infrastrutture ferroviarie pianificate insieme al Mit. Quando finira' il Pnrr dovremo finanziare la quota tra 4 e 12 miliardi'. Lo ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS durante la presentazione del Piano Strategico 2025-2029 Gruppo FS - Next Level che si e' svolta oggi a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica. 'Un anno fa - ha continuato - abbiamo provato ad applicare il modello Rab utilizzato in Italia da 25 anni. Abbiamo provato a usarlo sull'Alta velocita'. Questo metodo, per una serie di vincoli legati alle ferrovie, non e' pero' facilmente applicabile. Ci stiamo lavorando e non sappiamo se lo adotteremo. Ci sono altre soluzioni: con fondi pubblici o bisogna trovare fondi non pubblici infrastrutturali o fondi pensione. Stiamo studiando la soluzione giusta, ci stiamo lavorando tutti insieme e questi investimenti li faremo. Il piano cuba per 100 miliardi e noi andremo avanti. Troveremo le soluzioni nei prossimi mesi.

ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-12-25 12:42:19 (0331)INF 5 NNNN