Fs: Donnarumma, lamentele passeggeri sono una lezione, capisco disagi

'Li ho avuti anche, a un certo punto ho preso la macchina...' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 07 set - 'Capisco chi ha avuto disagi quest'estate, li ho avuti anche io da utente.

In ogni caso sono dovuti a diversi fattori, alcuni nostri, altri completamente esogeni come incendi e fattori climatici'. Cosi' l'a.d. del gruppo Fs, Stefano Donnarumma, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. 'Abbiamo raccolto informazioni e lezioni anche dalle lamentele dei passeggeri e dagli eventi per poter effettuare una diversa programmazione'. Si tratta di un 'sacrificio, quello del disservizio, a volte necessario per implementare un'infrastruttura cosi' complessa con investimenti mai riscontrati in termini volumetrici rispetto alla storia'.

Il manager poi racconta anche di una piccola vicissitudine personale come viaggiatore: 'Quando ho visto il ritardo del treno, mezz'ora, un'ora e poi un'ora e mezza, a un certo punto ho preso la macchina...'.

Enr-

(RADIOCOR) 07-09-24 17:22:35 (0417) 5 NNNN