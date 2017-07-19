Dati
            Notizie Radiocor

            Fs: dal 9 al 12 dicembre lavori alla stazione di Viterbo Porta Romana

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Dal 9 al 12 dicembre Rete Ferroviaria Italiana, societa' del Gruppo FS Italiane, eseguira' importanti lavori di manutenzione sui binari della stazione di Viterbo Porta Romana. Si tratta, in particolare, del rinnovo di alcuni deviatoi. I lavori, dal valore complessivo di circa 500mila euro, comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per i treni della linea FL3 Roma-Viterbo. I cantieri vedranno impegnate 30 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.

