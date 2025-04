Fs: da Reggio Calabria partono i 23 treni per la metro B di Roma

Trasferimento utilizzando la rete Rfi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Mercitalia Rail, societa' del Polo Logistica del Gruppo Fs, ha avviato i collegamenti per il trasporto in modalita' 'tutto treno' - cioe' direttamente su ferro - dei nuovi mezzi destinati alla linea B della metropolitana di Roma partendo dallo stabilimento di Hitachi Rail di Reggio Calabria. Lo comunica una nota della societa', informando che il primo convoglio e' arrivato a destinazione nella Capitale. Piu' precisamente, i mezzi percorrono l'infrastruttura nazionale di Rfi e raggiungono il deposito Atac di Magliana Nord a Roma Ostiense, da dove si immettono sulla linea Roma-Lido gestita da Astral. Sono previsti oltre 20 viaggi per trasferire i treni, con un risparmio di CO2 di 215 tonnellate rispetto al trasporto su camion. Ogni convoglio trasportato e' composto da 6 casse e due carri scudo, ha una lunghezza di circa 134 metri e un peso di circa 210 tonnellate. 'Questa modalita' - spiega Fs - permette di evitare l'utilizzo dei camion per il trasporto di ultimo miglio, eliminando la circolazione di 138 mezzi pesanti per le strade della Capitale e permettendo di non dover scomporre e ricomporre la metropolitana'.

